Мальдивы станут дороже

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Как сообщает «Вестник АТОР», власти Мальдив планируют ввести налог на выезд иностранных туристов. Он начнёт действовать с 1 января 2022 года.

Сумма налога будет зависеть от того, каким классом прилетает путешественник: для эконом-класса это будет 30 долларов, для бизнеса — 60 долларов. При вылете с Мальдив на частном самолете сумма налога составит 130 долларов.

Ожидается, что новый налог заменит действующие аэропортовые сборы (15 долларов) и будет заранее включен в стоимость авиабилета.