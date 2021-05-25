Мальта первой в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19

По его словам, полностью вакцинированным лицам не придется носить защитную маску на улице с июля, однако ношение масок останется обязательным для всех людей внутри помещений.

Отметим, что с начала пандемии на Мальте зафиксировали 30,5 тысяч случаев заболевания и 417 смертей. На данный момент на Мальте сделали более 474,4 тысяч прививок от COVID-19 людям старше 16 лет.

Ранее в ВОЗ назвали реальное число смертей от коронавируса. Реальная смертность от коронавируса в 2-3 раза выше официальных цифр. В действительности с начала пандемии уже умерли около 6-8 миллионов человек.