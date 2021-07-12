Мальта закрывает въезд для туристов и собственных граждан без прививки

Решение принято из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране, оно вступает в силу с 14 июля. Все прибывающие на Мальту должны предъявить сертификат вакцинации, признанный Мальтой, Великобританией или Евросоюзом.

ПЦР-тест при въезде на Мальту разрешено предъявлять только детям, путешествующим с родителями.

Издание сообщает, что с 3 по 9 июля на Мальте было выявлено 218 новых случаев заражения, в то время как за всю предыдущую неделю (с 26 июня по 2 июля) их было только 30.