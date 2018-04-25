Малый бизнес в условиях современной геополитики

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Brexit и американско-китайская торговая война разжигают недоверие к будущему мировой экономики, но у малых и средних компаний в странах Балтии разные взгляды на то, как эти геополитические явления повлияют на их бизнес. Литовские мелкие предприниматели меньше ориентированы на Brexit, который беспокоит больше латвийских предпринимателей. Между тем в Эстонии наибольшее количество компаний, которые придают мало значения обоим геополитическим процессам, показывает опрос балтийских малых и средних предприятий (МСП), выполненный по заказу Luminor.

750 компаний, опрошенных в странах Балтии, попросили оценить риски, которые могут вызвать геополитические процессы — Brexit и торговая война между США и Китаем. Выяснилось, что наибольшую обеспокоенность по поводу влияния Brexit на бизнес вызывает Латвия, причем четверть, или 27%, латвийских компаний прогнозируют, что Brexit окажет на них влияние.

Литва меньше обеспокоена выходом Великобритании из ЕС — 18% компаний определили Brexit как источник опасности для своего бизнеса, в Эстонии таких компаний 16%.

Пятая часть респондентов в Литве (20%) и немного больше в Латвии (23%) считают, что оба тормоза в мировой экономике будут иметь похожие последствия для их бизнеса, в отличие от Эстонии, где почти половина опрошенных (48%) удовлетворена и говорит, что на их бизнес не повлияют Brexit и торговый конфликт между США и Китаем. Своим спокойствием эстонцы отличаются от латвийских и литовских бизнесменов. Здесь 30% и 36% опрошенных говорят, что их бизнес не будет затронут недавними геополитическими явлениями. По оценкам, около 2% деловых людей в каждой стране ожидают выгоды от этой длительной геополитической напряженности.

Среди бизнесменов, которые сказали, что выход Великобритании из ЕС окажет негативное влияние на их бизнес, наиболее распространенным объяснением была неуверенность в экономике Brexit.

В опросе также спрашивали, не чувствуют ли предприниматели, что замедление экономики Германии и другие макроэкономические, геополитические причины меняют поведение их клиентов и деловых партнеров, например, проявляют большую осторожность. 48% компаний в Литве, 39% в Эстонии и 36% в Латвии отметили изменение поведения клиентов и деловых партнеров.

«Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира и особенно Brexit стали настолько интенсивными, что бизнес привык жить с долгосрочной неопределенностью относительно будущего мировой экономики. Это состояние кажется настолько естественным, что оно больше не вызывает чрезмерного стресса. С другой стороны, мы считаем, что клиенты извлекли уроки из прошлого кризиса, у многих есть резервный план «b» на случай плохого сценария. Тем не менее, компании учитывают потенциальные торговые войны и Brexit при планировании деятельности и результатов на следующий год», — говорит Витис Жягужаускас.

Помимо прочего, исследование показало, что, несмотря «на облака» в мировой экономике, бизнес в странах Балтии выглядит очень позитивно в ближайшие годы — более 80% компаний во всех трех странах Балтии в 2020 году планируют либо увеличить продажи, либо по крайней мере сохранить продажи стабильными. Наибольший процент тех, кто намерен увеличить продажи в следующем году, среди представителей литовских малых и средних предпринимателей (38%). В Эстонии этот показатель составляет 32%, в Латвии — 31%. В Эстонии самая большая доля компаний, которые намерены сохранить свой оборот на аналогичном уровне (50%), в то время как в Латвии самый высокий процент компаний, прогнозирующих снижение продаж (28%).

С другой стороны, в Латвии самый высокий процент малых и средних предпринимателей (41%), которые планируют расширение бизнеса в следующем году, например, за счет увеличения объемов экспорта, создания новой или расширения имеющейся производственной линии. Интересный факт: большинство компаний, которые не собираются расширяться в следующем году, объясняют это глобальной неопределенностью и другими экономическими и геополитическими причинами.

7% респондентов сказали, что их решение не расширяться связано с ограниченным доступом к кредитам.

Исследование малого и среднего бизнеса в странах Балтии было проведено исследовательской фирмой Norstat по заказу Luminor. Опрошены представители 750 компаний в Литве, Латвии и Эстонии — по 250 в каждой стране, доход которых не превышает 4 млн евро. Опрос проведен 11-25 октября 2019 года.

Витис Жягужаускас, руководитель отдела клиентов маркетинга банка Luminor