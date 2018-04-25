Малышей предлагается вернуть в школы 25 мая, а старшеклассников –с 1 июня

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Министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс предлагает, чтобы обучающиеся сейчас удаленно школьники вернулись в школы хотя бы на две недели.

«В данный момент общеобразовательные школы работают удаленно, однако мы рассматриваем возможность вернуть их в школы хотя бы на две недели для обычного обучения», – заявил А. Монкявичюс на пресс-конференции в пятницу.

«Мы начинаем рассматривать возможность возвращения в школы учеников начальных классов с 25 мая, а учеников общеобразовательных школ – с первого июня», – сообщил министр.

Решение о возвращении учеников в школы должно принять правительство, этот вопрос будет рассмотрен на следующей неделе.

По словам министра, если правительство позволит ученикам вернуться в школы, то Кабмин будет рекомендовать завершить учебный год, как и было запланировано, но обязательно хотя бы две недели обучаться неудаленно.

«Решение о том, когда завершить учебный год и начать летние каникулы принимает глава учебного заведения, после согласования с школьным советом и учредителем. Обычно учебно-воспитательный процесс в начальной школе длится 175 дней, в основной и среднеобразовательной школе – 185, у выпускников – 163 дня. Дата завершения учебного года в каждой школе может быть своя, все же мы предложим две недели работать очно, если такая возможность будет», – сказал министр.

Он также информировал, в каких условиях с 18 мая полностью откроются детские сады, которые сейчас принимают лишь детей родителей, которые не могут работать удаленно.

Сейчас в стране детей принимают 230 детских садов, их посещают более 800 детей.

«С 18 мая предусмотрена возможность для детских садов предоставлять полные воспитательные услуги и таких детей будет больше. Но мы должны очень внимательно подготовиться к открытию детских садов, выдвинули очень ясные рекомендации, по тому, как информировать семьи, договориться с ними, выяснить, не болеет ли ребенок хроническими заболеваниями, позаботиться о работниках, которые также входят в группу риска по возрасту или по причине хронических заболеваний», – сказал А. Монкявичюс.

Все образовательные и воспитательные учреждения закрыты с 16 марта, поскольку в стране был объявлен карантин. Две недели школьники были на каникулах, затем образовательный процесс возобновился удаленно.