Малышка из Аукштадвариса

Мама-кошка приютилась в доме жителей Аукштадвариса осенью прошлого года. Зимой она жила на чердаке возле трубы, и люди ее подкармливали. Весной кошка родила котят.

Сейчас котята у нас в приюте и готовы к поискам новых хозяев. Одна и них – эта черно-белая «пятнашка». Малышка еще не очень доверяет незнакомцам, осторожна в общении, но для любящих хозяев она будет прекрасным мурлыкающим компаньоном. Отдадим ее в руки заботливых людей, которые понимают и принимают на себя всю ответственность за питомца на долгие годы вперед.

Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».