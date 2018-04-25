default image
«Зеленые» активисты на улицах Вильнюса

Подробнее...
default image
Малышка из Аукштадвариса

Подробнее...
default image
Около 40% видов растений на Земле находятся под угрозой полного исчезновения

Подробнее...
default image
Европа меняет стратегию борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
В Литве – фонд для инвестиций в борьбу с климатическими изменениями

Подробнее...
default image
Клиентов латвийских банков будут проверять американцы

Подробнее...
default image
Генсек ООН призвал США и Россию продлить СНВ-3 на пять лет

Подробнее...
default image
Каунасский аэропорт оборудует парк солнечных батарей

Подробнее...
default image
Литва в августе экспортировала зерна на 32% больше - 443,7 тыс. тонн

Подробнее...
default image
Во Франции родители недовольны дистанционным обучением в вузах

Подробнее...
default image
С днём рождения, единая Германия!

Подробнее...
default image
Количество путешествовавших за границей жителей Литвы сократилось на 94%

Подробнее...
default image
На модернизацию трех аэропортов Литвы СИБ предоставляет кредит на 70 млн евро

Подробнее...
default image
Саммит ЕС призвал "обеспечить безопасность" БелАЭС

Подробнее...
default image
Машины пожилых водителей в Испании хотят пометить буквой «М»

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: экономика оживает, но возникает беспокойство по поводу экспортных рынков

Подробнее...
default image
Литовская Bite обеспечит связью 100 тыс. ед. оборудования компании США

Подробнее...
default image
Новый аэропорт Берлина откроется в октябре, несмотря на пандемию

Подробнее...
default image
Кипр планирует развивать зимний туризм

Подробнее...
default image
Фермеров будут поощрять уменьшать загрязнение окружающей среды - еврокомиссар

Подробнее...
default image
Евросоюз одобрил "15-минутные" экспресс-тесты на COVID-19

Подробнее...
default image
Случаи COVID-19 в Литве с июля выросли в 6 раз – представитель НЦОЗ

Подробнее...
default image
Литва выделила 17 тыс. евро на гуманитарную помощь Палестине

Подробнее...
default image
Дания разрешила достроить Северный поток-2

Подробнее...
default image
В США разошлют 150 млн тестов на коронавирус

Подробнее...
default image
Европейские лидеры осуждают попытку убить А. Навального – Г. Науседа

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас: помощь ЕК синхронизации – беспрецедентная

Подробнее...
default image
Премьер Польши представил план для Беларуси после Лукашенко

Подробнее...
default image
ЕК выделила Литве на второй этап синхронизации 300 млн евро

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом в странах ЕС обостряется

Подробнее...
default image
В Литве подтверждена 94-я смерть от коронавируса– НЦОЗ

Подробнее...
default image
Минск решил ввести ответные санкции против ЕС

Подробнее...
default image
Литовские метеорологи зафиксировали один из самых теплых сентябрей с 1961 года

Подробнее...
default image
Генсек ООН предупредил о возможности глобальной рецессии из-за пандемии

Подробнее...
default image
Г. Науседа: план санкций для Беларуси утвержден, можно ожидать санкций и от США

Подробнее...
default image
Путин, Макрон и Трамп выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху

Подробнее...
default image
Р. Пожела: полиция не будет реагировать на курение на балконах в приоритетном порядке

Подробнее...
default image
Рекордное число случаев COVID-19 - за сутки подтверждены 172 случая и одна смерть

Подробнее...
default image
Столтенберг призвал Грузию подготовиться к членству в НАТО

Подробнее...
default image
С. Тихановская благодарит ВУ за идею учредить стипендии для пострадавших белорусов

Подробнее...
TOP,Ищу семью

Малышка из Аукштадвариса

Мама-кошка приютилась в доме жителей Аукштадвариса осенью прошлого года. Зимой она жила на чердаке возле трубы, и люди ее подкармливали. Весной кошка родила котят.

Сейчас котята у нас в приюте и готовы к поискам новых хозяев. Одна и них – эта черно-белая «пятнашка». Малышка еще не очень доверяет незнакомцам, осторожна в общении, но для любящих хозяев она будет прекрасным мурлыкающим компаньоном. Отдадим ее в руки заботливых людей, которые понимают и принимают на себя всю ответственность за питомца на долгие годы вперед. 

Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.