Мантас Залаторюс о деятельности банков в условиях карантина

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Президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс просит клиентов без нужды не ходить в банки – все они готовы обслуживать людей по телефону, прочими удаленными способами, действует интернет-банкинг, банкоматы, платежные карты.

«Есть несколько важных вещей: прежде всего рассматривается возможность обеспечить эпидемиологическую безопасность клиентов в отделениях, во-вторых, в любом случае все расчеты действуют как обычно, расчеты платежными картами функционируют прекрасно, интернет-банкинг также действует. Очень важно, чтобы основная часть людей в Литве пользовалась банковской системой в интернете активно, наши финансы могут функционировать даже в условиях карантина», – сказал глава ассоциации. Он подчеркнул, что режим карантина для всех в стране является новым.

М. Залаторюс подчеркнул, что финансовая система Литвы за все годы независимости еще никогда не была такой сильной.

«Мы и Банк Литвы (БЛ, Центробанк) подсчитали, что эта система может выдержать очень сильные шоки. Сейчас и достаточность капитала банков, и ликвидность очень высоки о том, что банковская система не выдержит, – вопрос даже не стоит», – сказал президент АБЛ.

По словам М. Залаторюса, всем нужно понять, что это не экономический кризис, а сложная временная социальная ситуация, связанная со здоровьем, которая может повлечь экономические последствия: «А что они будут иметь место, мы даже не сомневаемся, но какими они будут, насколько глубокими, это уже другой вопрос».

Информация «ЛК», BNS