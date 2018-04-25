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Спорт

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Photo by Marianne Bevis on Foter.com / CC BY-ND

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры, сообщает ТАСС.

Об этом она написала 26 февраля в своей колонке в издании Vanity Fair. «Теннис — я говорю прощай», — заявила 32-летняя спортсменка.

Мария Шарапова пишет также: «Оглядываясь назад, я понимаю, что теннис был моей горой. Мой путь был полон препятствий, но вид с вершины был невероятным. После 28 лет и пяти титулов Большого шлема я готова взобраться на другую гору — чтобы посоревноваться в другом типе местности. Теннис показал мне, из чего я сделана. И поэтому, что бы я ни выбрала для своей следующей главы, моей следующей горы, я все так же буду идти вперед. Я буду взбираться вверх. Я буду расти».

Мария Шарапова стала профессиональной теннисисткой в 2001 году. За свою карьеру она выиграла 36 титулов под эгидой WTA, включая пять — из серии «Большого шлема» и один итоговый турнир. Шарапова является серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне, где была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр.

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На протяжении долгого периода в своей карьере россиянка боролась с травмой плеча, на котором в 2008-м перенесла операцию. После допинговой дисквалификации в 2016-17 годах Шарапова крайне редко выступала. В прошлом сезоне она провела пятнадцать матчей, из которых выиграла лишь восемь.

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