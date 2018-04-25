Машины пожилых водителей в Испании хотят пометить буквой «М»

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Испанские власти рассматривают возможность введения новой маркировки для автомобилей, которыми управляют водители старше 70 лет.

Такие машины предлагается пометить буквой «М», чтобы все участники дорожного движения могли заранее сориентироваться и понять, что за рулём находится пенсионер, а значит, возможны сюрпризы. В конечном счёте это снизит аварийность на испанских дорогах, считают авторы инициативы.

Впрочем, так думают далеко не все. Испанское общество разделилось. Нашлось немало противников предлагаемых нововведений. Например, инициативу не поддержали ассоциации водителей, жертв ДТП и, конечно, сами пенсионеры. Последние сочли эту меру дискриминационной. «Мы не согласны с такими мерами. Каждый человек стареет по-своему, и возраст не может быть показателем, дееспособность выясняется ходе специального экзамена», — отмечает представитель Королевского автомобильного клуба Испании Хорхе Кастельянос.

В Испании, по данным Национального института статистики, насчитываешься более 2,7 млн водителей старше 70 лет.