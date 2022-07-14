Машины в Европе теперь должны выпускать с «ограничителем» скорости

И 4-й способ — своеобразный электронный «ошейник», когда ассистент сможет сам плавно сбрасывать скорость авто.

Если 1-й и 2-й способы можно игнорировать, то в 3-м и 4-м предупреждение отключается путем усиления нажатия на педаль акселератора.

Планируется поэтапный ввод системы, однако пока Европейский Союз сообщил только о 2-м этапе: с июля 2024 года производителям придется комплектовать ISA все новые авто. На уже проданные автомобили требование не распространяется. Будут ли вводить обязательное замедление машин до требуемых скоростей, не уточняется.

Перед этим нечто похожее представила компания Ford: ассистент автоконтроля скорости, работающий на базе высокоточной навигации, может самостоятельно замедлять автомобиль до положенных значений.