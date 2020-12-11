Масштабы коррупции

«Литва больше не является страной, в которой опыт коррупции населения один из самых больших в ЕС, за шесть лет этот показатель снизился в три раза. Однако восприятие масштабов коррупции в стране остается выше, чем в среднем по ЕС. Повышая осведомленность общества о борьбе с мздоимством, мы должны стремиться к тому, чтобы люди не только не боялись сообщать, но и видели реальный эффект таких действий, преимущества ответственного поведения», – говорит директор ССР Жидрунас Барткус.

Согласно исследованию «Евробарометра», восприятие масштабов коррупции в Литве остается высоким. Абсолютное большинство (92%) населения Литвы считает, что эта проблема широко распространена в нашей стране. Однако такая оценка населения Литвы напрямую не связана с тем, насколько коррупция влияет на их повседневную жизнь. Такая связь была установлена ​​в других странах ЕС, и влияние коррупции в Литве лично ощущает не больше людей, чем в среднем по ЕС.

По данным опроса, опыт коррупции в Литве в 2019 году достиг 8 процентов – респонденты указали, что они сами столкнулись или стали свидетелями коррупционного дела за последние 12 месяцев. По сравнению с 2017 годом показатель остался прежним, но за шестилетний период снизился в три раза (8% в 2017 году и 25% в 2013-м). Среди 28 стран-членов ЕС (на момент опроса Великобритания была членом ЕС) Литва занимала 19-е место. Таким образом, у девяти европейских стран показатели были выше, чем у Литвы, в то время как в 2013 году доля населения республики, столкнувшаяся с коррупцией, была самой высокой в Евросоюзе.

По мнению жителей Литвы, взяточничество, подкуп и злоупотребление властью наиболее распространены в системе здравоохранения, в политических партиях и среди госслужащих, определяющих победителей государственных тендеров.

Большинство жителей Литвы сталкивались со случаями коррупции в учреждениях здравоохранения, где помимо официальных взносов десять процентов жителей имели дело с доплатами, передачей ценного подарка медсестре или врачу или пожертвованиями больнице. Этот показатель вдвое выше среднего по ЕС, а доля респондентов, столкнувшихся с коррупцией в системе здравоохранения, была выше, чем в Литве, только в четырех государствах ЕС.

Исследование показало, что неформальные расчеты в учреждениях здравоохранения Литвы чаще связаны не с прямым требованием взятки, а с собственным отношением респондентов к тому, что они «должны» доплачивать за предоставленные услуги. В этом контексте следует обратить внимание на пробелы в антикоррупционной осведомленности населения, которые показывают другие социологические исследования, – каждый третий житель Литвы не считает коррупцией дополнительную доплату или благодарность врачу, если она дается после оказания услуги.

Несмотря на то что респонденты, проживающие в Литве, знают, куда они могут сообщить о коррупции, так же хорошо, как и жители других стран-членов ЕС, однако культура сообщений о коррупции в Литве остается низкой. Среди респондентов, столкнувшихся с коррупцией в прошлом году, всего 6 процентов сообщили об этом – это четвертый, самый низкий уровень среди 28 стран ЕС, где в среднем 21% респондентов сообщили о фактах коррупции.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ