Масюлис: к внезапному отключению от БРЭЛЛ мы будем готовы

По его словам, в таком случае Литве не нужно было бы ограничивать потребление электроэнергии, и цены на нее, вероятно, остались бы прежними.

«Согласно нашему анализу, потребление электроэнергии не должно ограничиваться. Никаких серьезных последствий в этой области не будет. Мы, три страны Балтии, вместе эффективно обеспечим работу нашей системы, а с Европой договорено, что они нас синхронизируют в течение двадцати четырех часов», — сказал глава Litgrid.

«Цены сейчас высокие — импортируете вы электроэнергию или производите ее на месте, они будут одинаковыми», — добавил Масюлис.

Он заверил, что в последнее время в Litgrid не поступало информации из России и Беларуси о возможных сбоях или отключениях сети.

В конце июня было отменено испытание изолированной работы калининградской системы — тогда Москва пригрозила, что в ответ на ограничения Литвой транзита некоторых товаров в Калининград может отключить Литву от БРЭЛЛ.

Страны Балтии намерены к концу 2025 года синхронизировать свои электросети с континентальной Европой и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ. Однако Литва призывает ускорить этот процесс.

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