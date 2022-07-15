Масюлис: к внезапному отключению от БРЭЛЛ мы будем готовы

Литва была бы готова к внезапному отключению от общей энергосистемы с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ), если бы Россия пошла на такой шаг, считает глава Litgrid Рокас Масюлис.
«Если бы Россия отключила нас от системы БРЭЛЛ уже сегодня, мы были бы к этому готовы», — заявил журналистам Масюлис.
По его словам, в таком случае Литве не нужно было бы ограничивать потребление электроэнергии, и цены на нее, вероятно, остались бы прежними.
«Согласно нашему анализу, потребление электроэнергии не должно ограничиваться. Никаких серьезных последствий в этой области не будет. Мы, три страны Балтии, вместе эффективно обеспечим работу нашей системы, а с Европой договорено, что они нас синхронизируют в течение двадцати четырех часов», — сказал глава Litgrid.
«Цены сейчас высокие — импортируете вы электроэнергию или производите ее на месте, они будут одинаковыми», — добавил Масюлис.
Он заверил, что в последнее время в Litgrid не поступало информации из России и Беларуси о возможных сбоях или отключениях сети.
В конце июня было отменено испытание изолированной работы калининградской системы — тогда Москва пригрозила, что в ответ на ограничения Литвой транзита некоторых товаров в Калининград может отключить Литву от БРЭЛЛ.
Страны Балтии намерены к концу 2025 года синхронизировать свои электросети с континентальной Европой и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ. Однако Литва призывает ускорить этот процесс.
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