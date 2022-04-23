Масюлис о решении суда: раньше или позже справедливость торжествует

Eligijus Masiulis/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Бывший лидер либералов Элигиюс Масюлис, обвиняемый в получении взятки по делу о политической коррупции, приветствует оправдательный приговор суда, но пока не комментирует свои планы на политическое будущее.

«Сегодня я рад, что суд принял то решение, которое должен был принять, отвергнув очень сильное внешнее давление, изучив сказанное по делу — представленные факты, прислушавшись к аргументам юристов, а не специалистов по связям с общественностью», — об этом во вторник журналистам заявил бывший лидер Либерального движения.

«Рано или поздно справедливость в правовом государстве побеждает», — добавил он.

Масюлис утверждает, что готов и к дальнейшей защите, если прокуратура обжалует решение суда первой инстанции.

Он пока не прокомментировал, намерен ли возрождать свою политическую карьеру.

Он также заявил, что не собирается требовать компенсации.

По словам Масюлиса, прокурор Юстас Лаучюс, который поддерживал государственное обвинение в этом деле, делал карьеру, работая над этим делом.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

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