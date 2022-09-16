Масюлис: особенно резких скачков цены на электроэнергию в ближайшее время быть не должно

«Сейчас включились латвийские генераторы, они производят электроэнергию. Раньше они не производили электроэнергию, с приближением холодного сезона гарантированно начнут производить больше. Поскольку обе латвийские ТЭЦ отапливают Ригу, они начнут вырабатывать 800 мегаватт мощность и будут вырабатывать ее в течение всего холодного периода», — сказал Масюлис журналистам в четверг.

По его словам, летом обычно особенно тяжелое время, электричества не хватает, а зимой, хотя потребление выше, производителей больше.

«Рынок увидел, что может произойти, тот день (17 августа, когда мегаватт-час в зоне Балтийских стран на бирже Nord Pool стоил 4000 евро — BNS) был особенным, совпал ряд факторов — ограничения линий, не все производители вырабатывали электроэнергию. Так уж получилось, что раз в десятилетие такие вещи совпадают. Я думаю, что такого ожидать сложно», — сказал глава Litgrid.

По словам Масюлиса, цены на электроэнергию в дальнейшем будут зависеть от цен на газ – последние также будут определяться тем, как Европе удастся организовать свою газовую инфраструктуру.

«Если Европа полностью освободится из тисков «Газпрома», а осталось совсем немного — всего около 5% газа «Газпром» поставляет в Европу, — то с этого момента ситуация должна начать улучшаться», — сказал глава Litgrid.

На Нидерландской газовой бирже 24 августа месячные фьючерсы TTF торговались по цене 300,17 евро за мегаватт-час (МВтч), а к полудню четверга упали до 236,04 евро.

Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозируют, что к концу первого квартала следующего года, учитывая типичные зимние погодные условия, оптовая цена на газ в Европе снизится до 100 евро за МВтч.

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