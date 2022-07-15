Масюлис: прокладка перемычки Harmony Link может задержаться на 2-3 года

«По тому, что указывают участники конкурса, мы видим, что у них нет мощностей на 2025 год», — сказал он.

По словам Масюлиса, такая ситуация определяется нынешним ростом прокладки электрических кабелей в мире.

«Кабельное строительство в мире сейчас также достигло своего апогея. Если обсуждать с производителями кабеля, прокладчиками, то у них проекты на много лет вперед, потому что война России с Украиной потрясла не только нас, но и весь мир, и развитие возобновляемых источников энергии энергоресурсов во всем мире ускорилось», — сказал Масюлис.

По словам главы Litgrid, более поздняя реализация проекта Harmony Link не повлияет на процесс синхронизации.

По данным BNS, на прокладку морского кабеля претендуют две компании: один из мировых лидеров по производству и строительству морских и наземных кабелей, датская группа NKT Cables Group (она переняла кабельный бизнес шведской ABB, которая проложила морскую перемычку между Литвой и Швецией NordBalt) и один из крупнейших мировых производителей кабелей — итальянская Prysmian Group.

Между тем, консорциум одной из крупнейших польских строительных групп Budimex и японских компаний Hitachi Energy в Польше и Швеции претендует на строительство преобразовательных подстанций в Литве и Польше. Ранее это подтвердили BNS, польская PSE и Budimex.

Перемычка Harmony Link мощностью в 700 мегаватт (МВт), протяженностью 330 км и стоимостью 680 млн евро — самый крупный и дорогой проект синхронизации. Это будет вторая перемычка, соединяющая Литву и Польшу – в 2016 году была проложена первая ​​наземная соединительная линия LitPol Link.

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