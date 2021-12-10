Масюлис: технически мы не можем впускать больше электроэнергии из России

После того, как оператор системы передачи электроэнергии Эстонии заявил, что страны Балтии ведут переговоры о возможности поступления большего количества электроэнергии из России и Беларуси, глава литовской компании Litgrid Рокас Масюлис отметил, что это технически невозможно и вряд ли позволит решить проблему значительного повышения цены на электроэнергию в регионе.
Масюлис признал, что переговоры с балтийскими соседями о «техническом сглаживании» определенных технических параметров и методологии торговли электроэнергией не означают увеличения объемов электроэнергии из третьих стран.
«Трудно сказать, поможет ли ценам попытки что-то искусственно здесь поднять. А во-вторых, это не очень возможно с технической точки зрения, потому что все расчеты мы делаем по методике принятой в Литве», — сказал журналистам Масюлис.
По его словам, вполне естественно, что на политическом уровне могут возникать инициативы по той или иной реакции на резкое повышение цен в странах Балтии и Финляндии, но Litgrid следует методике, действующей в Литве.
«Мы видели эти дискуссии о том, что эстонцы якобы сказали, что это необходимо обсудить. Конечно, ноормально, что политики дискутируют, что, может быть, «вот, давайте возьмем здесь, и русские помогут». (…) Litgrid рассчитывает пропускную способность на основе утвержденной методики, в соответствии со своими собственными формулами и цифры получаются такими, какими получаются», — сказал Масюлис.
По его словам, в этом случае завышенные ожидания соседей можно спутать с техническими переговорами, направленными на «калибровку» двух методик — одностороннего соглашения Литвы и двустороннего соглашения между Латвией и Эстонией.
«Мы больше говорим о калибровке этих формул, но она не повлияет ни на конечные количества, торговлю, ни на что», — говорит он.
Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что электроэнергия из России не влияет на цены, рынки не связаны и никаких переговоров по этим темам не ведется.
Эстонская общественная телекомпания ERR, ссылаясь на компанию Elering, сообщила, что страны Балтии рассматривают возможность «допустить на свои рынки больше российской и белорусской электроэнергии».