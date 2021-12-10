Масюлис: технически мы не можем впускать больше электроэнергии из России

По его словам, вполне естественно, что на политическом уровне могут возникать инициативы по той или иной реакции на резкое повышение цен в странах Балтии и Финляндии, но Litgrid следует методике, действующей в Литве.

«Мы видели эти дискуссии о том, что эстонцы якобы сказали, что это необходимо обсудить. Конечно, ноормально, что политики дискутируют, что, может быть, «вот, давайте возьмем здесь, и русские помогут». (…) Litgrid рассчитывает пропускную способность на основе утвержденной методики, в соответствии со своими собственными формулами и цифры получаются такими, какими получаются», — сказал Масюлис.

По его словам, в этом случае завышенные ожидания соседей можно спутать с техническими переговорами, направленными на «калибровку» двух методик — одностороннего соглашения Литвы и двустороннего соглашения между Латвией и Эстонией.

«Мы больше говорим о калибровке этих формул, но она не повлияет ни на конечные количества, торговлю, ни на что», — говорит он.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что электроэнергия из России не влияет на цены, рынки не связаны и никаких переговоров по этим темам не ведется.

Эстонская общественная телекомпания ERR, ссылаясь на компанию Elering, сообщила, что страны Балтии рассматривают возможность «допустить на свои рынки больше российской и белорусской электроэнергии».