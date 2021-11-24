Фоторепортаж

Матери протестуют против «паспорта возможностей» для детей

Фото BNS/ Irmantas Gelūnas
Босиком у правительства Литвы: матери протестуют против «паспорта возможностей» для детей

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