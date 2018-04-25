  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Курьёзные события прошедшей недели

Подробнее...
default image
Каждый герой – яркая и характерная личность.

Подробнее...
default image
В Каунасе построят новую ледовую арену

Подробнее...
default image
В общественном транспорте - алкозамки

Подробнее...
default image
Swedbank откажется от обмена валюты

Подробнее...
default image
Литва - в рейтинге конкурентоспособности

Подробнее...
default image
Отравление в бассейне

Подробнее...
default image
Maxima LT: повышение налогов стало бы серьезным вызовом

Подробнее...
default image
В столичных домах мусоропроводы не будут обслуживаться

Подробнее...
default image
Avia Solutions Group приобретала авиагруппу Chapman Freeborn

Подробнее...
default image
Обустройство автовокзала

Подробнее...
default image
Сеть IKI открывает свой электронный магазин

Подробнее...
default image
Сто дней в президентском кресле

Подробнее...
default image
Налог на богатство

Подробнее...
default image
«Детская линия»: помощь родителям

Подробнее...
default image
Клайпедский порт лидирует по погрузкам в странах Балтии четвертый год подряд

Подробнее...
default image
В. Томашевский: налог на загрязняющие автомобили не поддержим

Подробнее...
default image
Снова о налоге на автомобили

Подробнее...
default image
Суд еще раз подтвердил законность увольнения А. Вайткуса

Подробнее...
default image
Встреча с режиссером «Адмирала» и «Викинга»

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости,Экономика

Maxima LT: повышение налогов стало бы серьезным вызовом

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В связи с планами литовских властей ввести налог на оборот для крупных торговых сетей розничная торговая сеть Maxima LT утверждает, что любое повышение налогов станет для ее серьезным испытанием, пишет деловая газета Verslo zinios.

«Maxima является одним из крупнейших налогоплательщиков в Литве и любое изменение налогов в направлении повышения станет для нас действительно серьезным вызовом. К таким планам мы всегда относимся серьезно», – сказала VZ гендиректор Maxima LT Кристина Мейде.

Говоря о прибыли нынешнего года, К. Мейде отметила, что будет вызовом сохранить прибыль такой, какой она была в 2018 году.

BNS напоминает, что ввести налог для розничных торговых сетей с оборотом более 2 млн евро в месяц предложили представители правящих «аграриев», которые подсчитали, что такой шаг будет пополнять госбюджет примерно 31,9 млн евро доходов ежегодно.

афиша

Предлагается, чтобы 1% от месячного оборота свыше 2 млн евро платили продавцы товаров, включая физических лиц. Налог не будет распространяться на продавцов лекарств, электроэнергии, газа, воды и всех видов энергии.

Налог пришлось бы платить только за проданные жителям товары.

Глава Литовской ассоциации торговых предприятия Рута Вайнене сказала BNS, что такой налог скажется на ценах, кроме того, он может быть незаконным.

BNS
реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!