Maxima LT: повышение налогов стало бы серьезным вызовом

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В связи с планами литовских властей ввести налог на оборот для крупных торговых сетей розничная торговая сеть Maxima LT утверждает, что любое повышение налогов станет для ее серьезным испытанием, пишет деловая газета Verslo zinios.

«Maxima является одним из крупнейших налогоплательщиков в Литве и любое изменение налогов в направлении повышения станет для нас действительно серьезным вызовом. К таким планам мы всегда относимся серьезно», – сказала VZ гендиректор Maxima LT Кристина Мейде.

Говоря о прибыли нынешнего года, К. Мейде отметила, что будет вызовом сохранить прибыль такой, какой она была в 2018 году.

BNS напоминает, что ввести налог для розничных торговых сетей с оборотом более 2 млн евро в месяц предложили представители правящих «аграриев», которые подсчитали, что такой шаг будет пополнять госбюджет примерно 31,9 млн евро доходов ежегодно.