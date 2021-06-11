Махинации с финансовыми технологиями

«Отмывание денег и крупная коррупция идут в ногу. Зная об амбициях Литвы в сфере финансовых теологий, подтянуться должны ведомства, отвечающие за превенцию отмывания денег, и компании финансовых технологий. Я бы очень хотел, чтобы превенция отмывания денег стала четким приоритетом представителей наших властей», – заявил глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьев.

По словам экспертов, участвовавших в исследовании, основные преимущества компаний финансовых технологий, такие, как скорость и инновации, обусловливают и крупнейшие риски отмывания денег, связанные с их деятельностью. Больше всего рисков у компаний, работающих с криптовалютами, в них переводы средств тем больше связаны с риском, чем выше стоимость этих валют.

Отделение организации отмечает, что о компаниях финансовых технологий, действующих в Литве, публично доступно не очень много информации. Например, менее одной десятой из них публикуют финансовые отчеты, а у части компаний даже нет собственных сайтов.

В сообщении также отмечается недостаточность оценок и данных, которые бы помогали надлежащим образом выявлять масштаб и риски отмывания денег. Недостаточным является и сотрудничество между государственным и частным секторами, а также со стороны самих компаний финансовых технологий.

Литовское отделение Transparency international рекомендует обеспечить целенаправленный и постоянный обмен данными между ведомствами, отвечающими за превенцию в секторе финансовых технологий, и участниками рынка, с тем чтобы лучше понимать масштабы отмывания денег, связанные с этим риски и лучше их контролировать.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ