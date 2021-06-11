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Махинации с финансовыми технологиями

Фото из открытых источников

Во время пандемии могли вырасти масштабы мошенничества при использовании компаний финансовых технологий, утверждает литовское отделение международной организации Transparency international.  

Исследование, проведенное литовским отделением,  показало, что для преграждения быстрого и незаконного обогащения компаний финансовых технологий у органов надзора не хватает человеческих, технологических и финансовых ресурсов. 

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«Отмывание денег и крупная коррупция идут в ногу. Зная об амбициях Литвы в сфере финансовых теологий, подтянуться должны ведомства, отвечающие за превенцию отмывания денег, и компании финансовых технологий. Я бы очень хотел, чтобы превенция отмывания денег стала четким приоритетом представителей наших властей», – заявил глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьев. 

По словам экспертов, участвовавших в исследовании, основные преимущества компаний финансовых технологий, такие, как скорость и инновации, обусловливают и крупнейшие риски отмывания денег, связанные с их деятельностью. Больше всего рисков у компаний, работающих с криптовалютами, в них переводы средств тем больше связаны с риском, чем выше стоимость этих валют. 

Отделение организации отмечает, что о компаниях финансовых технологий, действующих в Литве, публично доступно не очень много информации. Например, менее одной десятой из них публикуют финансовые отчеты, а у части компаний даже нет собственных сайтов. 

В сообщении также отмечается недостаточность оценок и данных, которые бы помогали надлежащим образом выявлять масштаб и риски отмывания денег. Недостаточным является и сотрудничество между государственным и частным секторами, а также со стороны самих компаний финансовых технологий. 

Литовское отделение Transparency international рекомендует обеспечить целенаправленный и постоянный обмен данными между ведомствами, отвечающими за превенцию в секторе финансовых технологий, и участниками рынка, с тем чтобы лучше понимать масштабы отмывания денег, связанные с этим риски и лучше их контролировать.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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