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Маяускас: в энергопакете – фиксация цен и компенсации на отопление

Фото: pixabay.com

Поскольку правительство Литвы рассматривает меры по амортизации высоких цен на электроэнергию и газ, председатель Комитета сейма по бюджету и финансам Миколас Маяускас сообщил, что пакет мер будет включать компенсацию цен на отопление и установление максимальных цен на электроэнергию и газ. 

По его словам, также планируется оказание мер поддержки бизнесу, которые сейчас согласовываются. 

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«Это будет один из крупнейших пакетов помощи во всем Европейском Союзе. Он будет состоять из четырех основных частей. Первое — увеличение доходов, второе — фиксация и компенсация цен на энергоносители, третье — помощь бизнесу, четвертое — инвестиции в будущее», — заявил во вторник радиостанции LRT Маяускас. 

По его словам, повышение минимальной месячной заработной платы составит от 15 до 19%,  примерно на 10% увеличатся пенсии, а также увеличится размер необлагаемого налогом минимума доходов, размер базовых, социальных пособий. 

«Вторая часть пакета — фиксация цен на энергию и компенсация. Около 1 миллиарда евро, очень значительная сумма и она состоит из двух частей, это помощь нуждающимся, компенсация за отопление, а вторая часть — это установление максимальной цены», — заявил Маяускас.

«Поддержка бизнеса состоит из кредитов и возможных субсидий. На данный момент идет диалог с Еврокомиссией и бизнес-ассоциациями Литвы о том, каким целям могут служить эти меры», — сказал он.

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