Маяускас: в энергопакете – фиксация цен и компенсации на отопление

«Это будет один из крупнейших пакетов помощи во всем Европейском Союзе. Он будет состоять из четырех основных частей. Первое — увеличение доходов, второе — фиксация и компенсация цен на энергоносители, третье — помощь бизнесу, четвертое — инвестиции в будущее», — заявил во вторник радиостанции LRT Маяускас.

По его словам, повышение минимальной месячной заработной платы составит от 15 до 19%, примерно на 10% увеличатся пенсии, а также увеличится размер необлагаемого налогом минимума доходов, размер базовых, социальных пособий.

«Вторая часть пакета — фиксация цен на энергию и компенсация. Около 1 миллиарда евро, очень значительная сумма и она состоит из двух частей, это помощь нуждающимся, компенсация за отопление, а вторая часть — это установление максимальной цены», — заявил Маяускас.

«Поддержка бизнеса состоит из кредитов и возможных субсидий. На данный момент идет диалог с Еврокомиссией и бизнес-ассоциациями Литвы о том, каким целям могут служить эти меры», — сказал он.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено