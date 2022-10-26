МЭА объявило первый глобальный энергокризис

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Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мир находится в эпицентре «первого по-настоящему глобального энергетического кризиса», пишет Reuters во вторник, 25 октября.

Комментируя решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки он назвал «рискованным», поскольку МЭА считает, что рост спроса в этом году составит около 2 млн баррелей в сутки.

«Это особенно рискованно, поскольку несколько экономик по всему миру находятся на грани рецессии, если мы говорим о глобальной рецессии… Я считаю это решение действительно неудачным», — сказал он.

Бироль отметил стремительный рост мировых цен на ряд источников энергии, включая нефть, газ и уголь, который ударяет по потребителям, в то время как они уже имеют дело с ростом цен на продукты питания и услуги. По его словам, высокие цены и возможность нормирования потенциально опасны для европейских потребителей, готовящихся к зиме.

Бироль заметил, что Европа может пережить эту зиму, если погода останется мягкой.

«Если у нас не будет экстремально холодной и долгой зимы, если не будет никаких сюрпризов в плане того, что мы видели, например, взрыва газопровода Северный поток, Европа должна пережить эту зиму с некоторыми экономическими и социальными трудностями», — добавил он.

По данным МЭА, ожидается, что потребление нефти вырастет на 1,7 млн баррелей в сутки в 2023 году, поэтому миру по-прежнему будет нужна российская нефть.

Бироль напомнил, что страны G7 подготовили механизм, позволяющий развивающимся странам покупать российскую нефть по более низким ценам, но в нем еще много деталей, которые нужно сгладить.