Медали Беларуси – ветеранам из Литвы

Фото пресс-службы посольства РБ

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По случаю 75-летия освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в посольстве Республики Беларусь в Литве состоялась церемония награждения ветеранов, освобождавших белорусскую землю.

Юбилейными медалями «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» награждены 20 ветеранов Великой Отечественной войны, ныне проживающих в Литве. Среди них – малолетние узники фашистских концлагерей, те, кто сражался в партизанских отрядах и кто воевал в Красной Армии.

«Для нас – истинная честь принять ветеранов в посольстве Республики Беларусь и в торжественной обстановке вручить памятные медали. Вы сумели выжить и принести свободу и мир всей земле. Беларусь помнит! Беларусь гордится! Спасибо вам, герои нашего времени!» – подчеркнули сотрудники белорусского дипкорпуса во время церемонии награждения.

Говорят, если войну забывают — начинается новая. Потому сегодня так важно и необходимо беречь и сохранять память о тех страшных событиях.

Фото пресс-службы посольства РБ

Своими воспоминаниями поделилась Татьяна Исаевна Архипова-Эфрос, воевавшая до 1944 года в Смоленском партизанском полку особого назначения, который действовал на территории Белоруссии.

«Мне хорошо знакома вся трагедия вашего государства, вашего народа. Считается, что второй фронт – это были союзники, но я думаю, что второй фронт – это был партизанский фронт. Когда началась масштабная наступательная операция «Багратион», еще весной немцы бросили самые лучшие силы авиации на борьбу с партизанами. И с партизанами в леса и болота уходило большое количество мирного населения. Это была невероятная борьба белорусского народа вместе с партизанским движением».

Фото пресс-службы посольства РБ

К сожалению, не все из представленных к наградам ветеранов в силу своего возраста и здоровья смогли прийти и лично получить медаль. Белорусские дипломаты вместе с представителями ветеранской организации вручат лично им награды у них дома.

Всего же в полном списке награжденных – 77 человек, и все награды найдут своих героев. Главное сейчас для ветеранов – это здоровье, а для тех, кто, к счастью, не пережил ужасов войны, помнить и никогда не забывать о той масштабной трагедии.

Инф. «ЛК».