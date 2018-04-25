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TOP,Новости,Экономика

Mediaskopas: Swedbank пострадал от отмывания денег больше, чем SEB

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Оказавшиеся вовлечёнными в скандалы с отмыванием денег в прошлом году крупнейшие в Литве банки скандинавского капитала Swedbank и SEB выбрали в Литве разные коммуникационные стратегии. Активно участвовавший в коммуникации в общественном пространстве банк SEB пострадал меньше, чем Swedbank, который предпочёл стратегию молчания, утверждает компания по мониторингу и анализу СМИ Mediaskopas.

По словам аналитика Mediaskopas Милды Жарнаускайте, после того, как стало известно, что миллиарды, предположительно, «грязных» денег шли через Swedbank, в СМИ обрушилась лавина критики.

«Первое сообщение об отмывании денег через Swedbank в традиционных литовских СМИ: в прессе, интернете, на радио и телевидении, – было опубликовано 20 февраля. Кризис затянулся примерно на три месяца, до конца мая. В этот период число негативных упоминаний Swedbank в контексте отмывания денег превысило 800. Они составляли около 42% всех связанных с банком сообщений»,  – указала BNS М. Жарнаускайте.

Между тем когда в конце года в подобных нарушениях признался банк SEB, реакция СМИ была пассивнее.

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«Первое сообщение о проблемах с превенцией отмывания денег в банках было опубликовано 15 ноября. Волнения тлели около месяца, до конца декабря. В этот период было зафиксировано чуть более 80 публикаций в негативном тоне в контексте отмывания денег. Статьи составляли около 18% всех связанных с банком сообщений»,  – сказала М. Жарнаускайте.

«Разумеется, не следует исключать и возможность того, что вес кризиса мог уменьшить и праздничный период», – добавила она.

По словам аналитика, разную реакцию показывает и взвешенный индекс расположения, связанный с характеристикой анализируемого объекта в сообщениях при помощи слов, формулировок, фраз, которые создают благоприятное или неблагоприятное впечатление. При расчете этого значения учитывается не только тон сообщения, но и аудитория источника, в котором публикуется новость.

 По данным Mediaskopas, во время кризиса с отмыванием денег это индекс Swedbank упал до минус 0,2, а банка SEB – до минус  0,016 пункта.

Как сказала М. Жарнаускайте, банку Swedbank в данном случае могла напортить избранная им коммуникационная стратегия.

«Кажется, что банк с самого начала кризиса избегал коммуникации с представителями СМИ. Например, к 11% всех связанных с кризисом негативных новостей Swerdbank отказался предоставить комментарии»,  – сказала представитель Mediaskopas.

По ее словам, не удивительно, что эксперты из разных институций поспешили компенсировать эту нехватку информации, объясняя, что происходит с переживающим кризис банком – комментарии экспертов обнаружены в 35% проанализированных новостей, между тем комментарии по поводу Swedbank обнаружены только в 28% статей.

Между тем банк SEB, который предпочёл активную коммуникационную стратегию, смог упредить события, сделав признание сам, взяв на себя ответственность, рассказал о плане действий, особенно активно предоставлял комментарии журналистам – они обнаружены в 73% всех проанализированных новостей о кризисе, между тем о кризисе SEB эксперты высказывались всего в 11% всех статей.

По словам М. Жарнаускайте, это облегчило банку SEB усилия, направленные на сохранение контроля в своих руках и на некоторое ослабление осознания важности кризиса.

«Банк поспешил сообщить, что уже порвал деловые связи с большей частью подозрительных клиентов, а также периодически распространял новости о том, что справляется с вызовами», – объяснила аналитик Mediaskopas.

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