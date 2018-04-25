Medicinos bankas может быть продан стратегическому или финансовому инвестору

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Константинас Каросас, основной акционер Medicinos bankas, вместе с командой консультантов начал оценку будущих сценариев развития банка. Одной из возможных альтернатив является продажа акций банка стратегическому или финансовому инвестору.

Согласно заявлению Medicinos bankas, для этого процесса выбраны консультанты Deloitte и адвокатская контора TGS Baltic.

«Мы не торопим события, но вряд ли найдем лучшее время для рассмотрения возможных стратегических альтернатив. У банка всё отлично, в первой половине этого года прибыль выросла вдвое, кредитный портфель постоянно растёт, а показатели достаточности капитала банка значительно превышают установленные нормативы», — сказал председатель наблюдательного совета Medicinos bankas Ирмантас Каменас.

В начале этого года, после смерти бизнесмена Саулюса Каросаса, который контролировал банк, акции банка перешли к его сыну К.Каросасу.

Medicinos bankas в первом полугодии заработал 1,56 млн евро чистой прибыли — в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Активы банка за первые шесть месяцев этого года увеличились на 3% и достигли 339 млн евро в конце июня. Кредитный портфель банка вырос на 16% до 197 млн евро.

К.Каросасу принадлежит 89,91% акций Medicinos bankas, 9,87% акций принадлежат Western Petroleum, 0,22% — бизнесмену Витянису Расутису.

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