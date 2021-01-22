Медицинские справки — только в электронном виде

Фото regitra.lt

В последнее время стремительно растет потребность в заказе водительских прав онлайн. На это влияет тот факт, что многие данные передаются через электронные системы.

По решению Минздрава, медики должны предоставлять в «Регитра» только электронные медицинские справки о результатах осмотра водителей. В прошлом году 94 % документов были представлены именно таким образом.

Фотография, подпись и медицинская справка человека — это то, что необходимо для выдачи водительских прав как в отделении «Регитра», так и онлайн.