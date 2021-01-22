Медицинские справки — только в электронном виде

В последнее время стремительно растет потребность в заказе водительских прав онлайн. На это влияет тот факт, что многие данные передаются через электронные системы.
По решению Минздрава, медики должны предоставлять в «Регитра» только электронные медицинские справки о результатах осмотра водителей. В прошлом году 94 % документов были представлены именно таким образом.
Фотография, подпись и медицинская справка человека — это то, что необходимо для выдачи водительских прав как в отделении «Регитра», так и онлайн.
При заказе документа онлайн фотография и подпись на водительских правах переносятся с документа, удостоверяющего личность, сделанного не более 5 лет назад. Таким образом, водителю остается пройти медицинский осмотр и получить электронную медицинскую справку. Последняя автоматически передается из медицинских учреждений в «Регитра». Следует отметить, что бумажные справки, выданные после 11 ноября 2020 г., больше приниматься не будут.
В прошлом году треть водителей предпочли заказать свои водительские права через Интернет. В декабре этот показатель достигал 40 %.
Напомним, что доставку водительского удостоверения можно заказать в почтовые отделения или курьером по указанному адресу по всей Литве.