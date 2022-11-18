Медик подозревается  в воровстве

22 октября около полуночи 74-летняя пенсионерка почувствовала себя плохо. У нее случился инфаркт. Близкие женщины вызвали скорую. Врачи сделали кардиограмму и увезли женщину в больницу. Дочь пенсионерки поехала вслед за скорой на своей машине. Проходя мимо скорой возле больницы, она увидела, что у находившейся в скорой врача в руках был кошелек ее матери, она рылась в нем. Поскольку женщина спешила к матери, она не стала ничего выяснять, побежала в больницу. На следующий день она приехала в больницу навестить мать. «Спросила у мамы, почему она оставила свою сумку в скорой. Она сказала, что хотела взять, но фельдшер заверила ее, что с сумкой ей будет неудобно. В кошельке было 60 евро. Я почти не сомневаюсь, что, если бы не заметила врача с маминым кошельком, денег там не осталось бы. А ведь кошелек еще надо было найти в сумке», – рассказала клайпедчанка.

Женщина рассказала об этом встреченным у больницы полицейским. Полицейские, узнав, что материальный ущерб не был нанесен, сказали, что вряд ли будет начато расследование. Но предложили на следующий день приехать в комиссариат. Женщина в полицию не поехала. Она обратилась к главврачу Клайпедской скорой помощи Римвидасу Юодвиршису. Супруги решили предать эту историю огласке, потому что это может быть не первый подобный случай. По словам клайпедчанки, когда о ее истории узнали другие врачи скорой помощи, они сказали, что наконец-то эта фельдшер попалась. Главврач сообщил супругам, что ведется внутреннее расследование.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ