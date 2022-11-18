Медик подозревается  в воровстве

На литовском взморье снова скандал, связанный со службой оказания скорой помощи. Не так давно к больному жителю Прекуле приехала нетрезвая врач скорой помощи, сейчас произошел инцидент с Клайпедской станцией скорой помощи. Подозревают, что одна из врачей хотела обокрасть пенсионерку (ее с инфарктом увезли в больницу). И, возможно, это не первая кража на ее счету, пишет Vakarų ekspresas.
Супруги из Клайпеды до сих пор не могут забыть события 22 октября. И не только потому, что члена их семьи ждет операция на сердце. Клайпедчан шокировало поведение врача скорой помощи. Подозревают, что врач могла обокрасть пациентку.
22 октября около полуночи 74-летняя пенсионерка почувствовала себя плохо. У нее случился инфаркт. Близкие женщины вызвали скорую. Врачи сделали кардиограмму и увезли женщину в больницу. Дочь пенсионерки поехала вслед за скорой на своей машине. Проходя мимо скорой возле больницы, она увидела, что у находившейся в скорой врача в руках был кошелек ее матери, она рылась в нем. Поскольку женщина спешила к матери, она не стала ничего выяснять, побежала в больницу. На следующий день она приехала в больницу навестить мать. «Спросила у мамы, почему она оставила свою сумку в скорой. Она сказала, что хотела взять, но фельдшер заверила ее, что с сумкой ей будет неудобно. В кошельке было 60 евро. Я почти не сомневаюсь, что, если бы не заметила врача с маминым кошельком, денег там не осталось бы. А ведь кошелек еще надо было найти в сумке», – рассказала клайпедчанка.
Женщина рассказала об этом встреченным у больницы полицейским. Полицейские, узнав, что материальный ущерб не был нанесен, сказали, что вряд ли будет начато расследование. Но предложили на следующий день приехать в комиссариат. Женщина в полицию не поехала. Она обратилась к главврачу Клайпедской скорой помощи Римвидасу Юодвиршису. Супруги решили предать эту историю огласке, потому что это может быть не первый подобный случай. По словам клайпедчанки, когда о ее истории узнали другие врачи скорой помощи, они сказали, что наконец-то эта фельдшер попалась. Главврач сообщил супругам, что ведется внутреннее расследование.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ