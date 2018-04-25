Медикам предлагается выразить мнение, как улучшить микроклимат на работе

Министерство здравоохранения (SAM) и Канцелярия правительства начинают общественную консультацию, в которой предлагают сообществу медицинских работников, неравнодушных к трудностям, с которыми сталкиваются медики в работе, принять активное участие в дискуссиях.
Ожидается, что будет услышано не только мнение медиков о конкретных инициативах по улучшению микроклимата, психосоциальных условий труда, культуры общения и других проблем в лечебных учреждениях. В то же время цель состоит в том, чтобы побудить медицинское сообщество еще больше говорить, не молчать и договариваться, чтобы найти лучшие решения.
Результаты этой общественной консультации, которая продлится две недели, послужат основой для рекомендаций медицинским учреждениям, а также, сли это будет необходимо для их реализации, для внесения изменений в законодательство.
«Прежде всего, мы с нетерпением ожидаем получения оценок от медицинского сообщества для конкретных предложений о том, как улучшить атмосферу на работе и психосоциальные условия в лечебных учреждениях. Предпримем все возможные меры для изменения ситуации », — сказал канцлер правительства, Альгирдас Стончайтис,
Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига убежден, что о проблемах и трудностях, возникающих в работе врачей, нужно говорить вслух и больше невозможно молчать.
«Как показывают свидетельства — многие практикующие врачи о психологическом насилии на работе и в учебе целый год молчали. Так больше не должно быть, мы должны остановить эти старые, глубоко укоренившиеся традиции. Ведь мир меняется. А чтобы врачи не уставали и не перегорали, важно думать не только о предотвращении превенции самоубийств, но и об их отношении с пациентами, качестве работы и предотвращении ошибок», — говорит министр А. Вярига.
Именно поэтому, по его словам, с руководством больниц, медиками и с представителями пациентов необходимо найти решения, как обеспечить лучшие условия труда для всех, кто работает в медучреждениях.
«Мы уже рассмотрели и запланировали ряд мер по улучшению микроклимата в работе медицинских работников во избежание болезненных случаев. Мы понимаем, что только медицинское сообщество может помочь принять лучшие решения, и мы с нетерпением ждем предложений от всех. Призываем быть активными. Конечно, мнения пациентов также важны, потому что специфика работы врача или медсестры неотделима от их отношений с людьми. В конце концов, пациенты также оказывают влияние на сложную работу медицинской профессии », — говорит министр А. Вярига.
Исследования показывают, что депрессия является наиболее распространенной причиной самоубийств медиков.
Особенно рискованным является сектор медсестер, в котором широко распространено психологическое насилие среди медперсонала. Другие факторы, способствующие депрессии, включают в себя большую нагрузку и темп, сталкивание со смертью, медицинские ошибки в лечении и дисбаланс в обязанностях в работе и семье.
Согласно исследованию Института гигиены, в Литве почти 40 процентов врачей больниц подвергались унижению на работе, почти 16 процентов получали угрозы.
Вопросы общественной консультации по улучшению психического здоровья на рабочем месте можно найти здесь:epilietis.lrv.lt
Информация министерства здравоохранения
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