Медикам предлагается выразить мнение, как улучшить микроклимат на работе

«Прежде всего, мы с нетерпением ожидаем получения оценок от медицинского сообщества для конкретных предложений о том, как улучшить атмосферу на работе и психосоциальные условия в лечебных учреждениях. Предпримем все возможные меры для изменения ситуации », — сказал канцлер правительства, Альгирдас Стончайтис,

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига убежден, что о проблемах и трудностях, возникающих в работе врачей, нужно говорить вслух и больше невозможно молчать.

«Как показывают свидетельства — многие практикующие врачи о психологическом насилии на работе и в учебе целый год молчали. Так больше не должно быть, мы должны остановить эти старые, глубоко укоренившиеся традиции. Ведь мир меняется. А чтобы врачи не уставали и не перегорали, важно думать не только о предотвращении превенции самоубийств, но и об их отношении с пациентами, качестве работы и предотвращении ошибок», — говорит министр А. Вярига.

Именно поэтому, по его словам, с руководством больниц, медиками и с представителями пациентов необходимо найти решения, как обеспечить лучшие условия труда для всех, кто работает в медучреждениях.

«Мы уже рассмотрели и запланировали ряд мер по улучшению микроклимата в работе медицинских работников во избежание болезненных случаев. Мы понимаем, что только медицинское сообщество может помочь принять лучшие решения, и мы с нетерпением ждем предложений от всех. Призываем быть активными. Конечно, мнения пациентов также важны, потому что специфика работы врача или медсестры неотделима от их отношений с людьми. В конце концов, пациенты также оказывают влияние на сложную работу медицинской профессии », — говорит министр А. Вярига.

Исследования показывают, что депрессия является наиболее распространенной причиной самоубийств медиков.

Особенно рискованным является сектор медсестер, в котором широко распространено психологическое насилие среди медперсонала. Другие факторы, способствующие депрессии, включают в себя большую нагрузку и темп, сталкивание со смертью, медицинские ошибки в лечении и дисбаланс в обязанностях в работе и семье.

Согласно исследованию Института гигиены, в Литве почти 40 процентов врачей больниц подвергались унижению на работе, почти 16 процентов получали угрозы.

Вопросы общественной консультации по улучшению психического здоровья на рабочем месте можно найти здесь:

Информация министерства здравоохранения

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