Медики получили около 12,7 млн единиц средств личной защиты

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Литовские медики, которые борются с коронавирусом, уже получили в общей сложности 12,7 млн единиц заказанных в Китае средств личной защиты, сообщил в четверг Минздрав.

Больше всего получено одноразовых перчаток — 7,64 млн пар, а также медицинских масок — 3,65 млн единиц.

Ранее кабмин сообщал, что в Китае в общей сложности заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн масок, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн защитных халатов, более 1 млн защитных капюшонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил.