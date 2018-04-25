Медики призывают проверять на коронавирус больше людей

Проверять на коронавирус следует всех пациентов с высокой температурой и симптомами инфекции дыхательных путей, невзирая на факторы эпидемиологического риска, утверждают в распространённом в пятницу обращении к органам власти организации, объединяющие литовских медиков.
Медики также предлагают расширить перечень учреждений, которые могли бы проводить тестирование на вирус.
Обращение к органам власти подписали 10 объединяющих медиков организаций, в том числе – Литовский профсоюз работников здравоохранения, Литовский форум медиков, Литовское движение медиков и др.
Медики считают, что пробы у людей с лёгкими симптомами следует брать без госпитализации. Только в случаях средней тяжести следует проверять и изолировать людей в медицинских учреждениях.
«Так рационально использовались бы средства и резерв средств защиты, экономились бы изоляционные палаты для тяжёлых больных», – говорится в сообщении.
Медики полагают, что людей с положительными пробами на коронавирус, болеющих в лёгкой форме, следует лечить и изолировать дома, пока пробы не станут отрицательными, а людей, болеющих в средней и тяжёлой формах – лечить в больницах.
По мнению врачей, на данном этапе пандемии необходимо принимать «самые жёсткие меры эпидемиологического контроля, чтобы сохранить здоровье и жизни жителей Литвы».
«Настоятельно призываем органы власти всех уровней выделить адекватное финансирование для проведения в жизнь эпидемиологического контроля – в случае распространения пандемии на государство ляжет куда более тяжёлое финансовое бремя», – говорится в сообщении.
Чтобы усилить контроль над привозными случаями болезни, медики также просят уполномочить правоохрану принять меры по выявлению злостных, повторяющихся нарушений режима самоизоляции.
В Литве в пятницу подтверждены три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, общее количество подтвержденных случаев в стране достигло шести. Как сообщает Минздрав, все эти случаи – — привозные.
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