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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Медики призывают проверять на коронавирус больше людей

Фото pixabay.com

Проверять на коронавирус следует всех пациентов с высокой температурой и симптомами инфекции дыхательных путей, невзирая на факторы эпидемиологического риска, утверждают в распространённом в пятницу обращении к органам власти организации, объединяющие литовских медиков.

Медики также предлагают расширить перечень учреждений, которые могли бы проводить тестирование на вирус.

Обращение к органам власти подписали 10 объединяющих медиков организаций, в том числе – Литовский профсоюз работников здравоохранения, Литовский форум медиков, Литовское движение медиков и др.

Медики считают, что пробы у людей с лёгкими симптомами следует брать без госпитализации. Только в случаях средней тяжести следует проверять и изолировать людей в медицинских учреждениях.

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«Так рационально использовались бы средства и резерв средств защиты, экономились бы изоляционные палаты для тяжёлых больных», – говорится в сообщении.

Медики полагают, что людей с положительными пробами на коронавирус, болеющих в лёгкой форме, следует лечить и изолировать дома, пока пробы не станут отрицательными, а людей, болеющих в средней и тяжёлой формах – лечить в больницах.

По мнению врачей, на данном этапе пандемии необходимо принимать «самые жёсткие меры эпидемиологического контроля, чтобы сохранить здоровье и жизни жителей Литвы».

«Настоятельно призываем органы власти всех уровней выделить адекватное финансирование для проведения в жизнь эпидемиологического контроля – в случае распространения пандемии на государство ляжет куда более тяжёлое финансовое бремя», – говорится в сообщении.

Чтобы усилить контроль над привозными случаями болезни, медики также просят уполномочить правоохрану принять меры по выявлению злостных, повторяющихся нарушений режима самоизоляции.

В Литве в пятницу подтверждены три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, общее количество подтвержденных случаев в стране достигло шести.  Как сообщает Минздрав, все эти случаи – — привозные.

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