Медики призывают проверять на коронавирус больше людей

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Проверять на коронавирус следует всех пациентов с высокой температурой и симптомами инфекции дыхательных путей, невзирая на факторы эпидемиологического риска, утверждают в распространённом в пятницу обращении к органам власти организации, объединяющие литовских медиков.

Медики также предлагают расширить перечень учреждений, которые могли бы проводить тестирование на вирус.

Обращение к органам власти подписали 10 объединяющих медиков организаций, в том числе – Литовский профсоюз работников здравоохранения, Литовский форум медиков, Литовское движение медиков и др.

Медики считают, что пробы у людей с лёгкими симптомами следует брать без госпитализации. Только в случаях средней тяжести следует проверять и изолировать людей в медицинских учреждениях.