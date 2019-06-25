Медики провели предупредительную забастовку

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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Медики мест заключения сегодня провели предупредительную двухчасовую забастовку на своих рабочих местах в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй, Панявежисе, Алитусе, Мариямполе и Правенишкес, сообщает LRT.

По словам работников, забастовка была организована из-за того, что правительство не прислушалось к их просьбам уравнять зарплаты медиков, работающих на свободе и в местах заключения.

Министр юстиции уверен, что реформа позволит немного поднять зарплаты из сэкономленных средств, однако Эльвинас Янкявичюс не отрицает возможности того, что в будущем места заключения будут присоединены в общей системе здравоохранения.