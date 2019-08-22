Медовый, яблочный и ореховый

🔊 Воспроизвести

В августе – целых три Спаса. Первый—медовый — Спас встречали 14 августа. Второй — яблочный — приходится на 19 августа. И третий — это ореховый, отмечают 29 августа. Каждый из праздников хранит свою предысторию, предания и многовековые обряды.

В медовый, или маковый, Спас освящают мед нового урожая и воду. Медовый Спас наши предки отмечали довольно скромно, так как еще продолжались сельские работы, в которых не делали перерыва. Но зато существовала традиция оказывать любую помощь самым бедным семьям в селении, называлось это в старину «сиротские и вдовьи помочи». Кстати, неплохо было бы перенести эту традицию и в наши дни. Ведь и сейчас немало людей вокруг нас нуждаются в помощи.

19 августа наступал яблочный Спас, который издревле считался самым главным Спасом. Этот праздник пришел из Константинополя, где каждый год в этот день в храме Софии частью креста освящали воду для отвращения болезней. Православной церковью праздник установлен в IV веке. Верующим нельзя есть яблоки до наступления яблочного Спаса. Многие люди, особенно пожилые, соблюдали этот запрет и в советское время. Зато 19 августа в старину столы были заставлены всевозможными блюдами из яблок. Одно «но» — яблочный Спас приходится на шестой день Успенского поста, поэтому масло при выпечке использовали постное.

29 августа наступал ореховый Спас, или хлебный. Об ореховом Спасе говорили: «Третий Спас хлеба припас». В этот же день отмечают Спас нерукотворного образа , иконы которого известны с XII века. Они всегда пользовались особым уважением и почитанием, считается, что этот иконографический тип восходит к самому древнему и наиболее достоверному изображению Христа.

Верующие на Спасы ходят в церковь и освящают мед, яблоки, орехи, воду, хлеб. Однако, для того чтобы в доме почувствовался истинный дух праздника, на столе должны стоять соответствующие каждому Спасу блюда. И необязательно сложные, которые требуют много времени и сил. Существует немало рецептов блюд, которые могут приготовить и не самые опытные хозяйки.

Яблочные розы из слоеного теста

Тесто слоеное готовое — 500 г, яблоки красные сладкие (с плотной хрустящей мякотью) — 4 шт., джем фруктовый или ягодный/мед — 3 ст. л., лимоны — 1/2 шт., корица — по желанию.

У яблок удалить сердцевину и нарезать полукружьями толщиной 1,5-2 мм. В миску с 2 стаканами теплой воды и соком половины лимона опустить яблоки и отправить ее в микроволновку на 3-4 минуты — ломтики должны легко сгибаться, не ломаясь. При отсутствии микроволновки яблоки можно прокипятить несколько минут. Воду слить, яблоки просушить бумажным полотенцем. Тесто раскатать на 2 тонких пласта размером примерно 30х40 см и каждый разрезать на 6 полосок. Слегка смазать их джемом. На половину каждой полоски, по всей длине, выложить ломтики яблок и посыпать корицей. Каждую полоску сложить вдоль пополам и аккуратно свернуть в ролл. Розы выложить в формочки для кексов и 45 минут выпекать при температуре 180 °С. Готовый десерт посыпать сахарной пудрой.

Яблоки с посыпкой

4 яблока, 1/2 стакана рубленых орехов, 100 г сахара, 2 ст. ложки меда, 1 ст. ложка сливочного масла, 150 г жирных сливок.

Яблоки вымыть, вытереть насухо, насадить на длинные деревянные палочки. Орехи обжарить на сковороде без масла и высыпать в глубокую тарелку. В кастрюле вскипятить сахар с медом, маслом и сливками. Уваривать минут 15 до образования мягкой массы. Яблоки окунать в массу так, чтобы она покрыла их равномерным слоем. После этого обвалять в орехах. Положить на блюдо и дать обсохнуть.

Шарлотка из яблок

7-8 яблок, 300 г сахара, 100 г сливочного масла, толченые ржаные сухари.

В жаровню, смазанную сливочным маслом, уложить слоями толченые ржаные сухари и мелко нарезанные яблоки. Каждый слой пересыпать сахаром, сверху положить кусочки сливочного масла. Поставить в предварительно разогретую духовку на 20 минут. Когда яблоки станут мягкими, а сухари впитают сок, шарлотку вынуть. Она вкусная и горячая, и холодная.

Медовые яблоки

500 г яблок,1 стакан яблочного сока, горсть изюма без косточек, 1/2 стакана измельченных грецких орехов, щепотка корицы, мед, сахар по вкусу, сливочное масло.

Яблоки очистить, вырезать сердцевину. Положить их в смазанную маслом форму и заполнить смесью изюма, орехов, меда корицы, сахара. Полить каждое яблоко яблочным соком. Положить на него кусочек масла и поставить форму в предварительно разогретую духовку. Запеченные яблоки подать на стол в сиропе, оставшемся в форме после запекания.

Медовик с ромом

Для теста: 2 стакана муки, 1 стакан меда, 1/2 стакана сахара, 1 стакан сметаны, 3 яйца, 1 ст. ложка сливочного масла, пищевая сода на кончике ножа, щепотка корицы, соль по вкусу.

Для начинки: 1 стакан джема (лучше клубничного, но можно любого), немного рома.

Мед растопить, добавить корицу. Яйца растереть с сахаром и смешать с медом, добавить муку, соду, сметану, хорошо размешать. Смазать сливочным маслом форму, посыпать мукой и вылить в нее тесто, выпекать в предварительно разогретой духовке примерно 1 час. Вынуть, остудить, разрезать на два коржа и хорошо промазать джемом, растертым с ромом. Смазать так же верх и посыпать смесью корицы и сахарной пудры.

Рогалики с маком и орехами

1 стакан муки, 1/2 стакана сахара, 100 г грецких орехов, пачка сливочного масла, 1 чайная ложка корицы.

Орехи истолочь. Замесить тесто из муки, сахара, размягченного сливочного масла, измельченных орехов и корицы. Скатать из теста три валика, укрыть салфеткой и поставить в холодильник на 1 час. Затем разрезать валики на ломтики толщиной в 2-3 см. и слепить из них рогалики. Уложить на смазанный маслом противень и выпекать в духовке 15-20 минут.

Печенье «Ореховые шарики»

Вам потребуется: 1/2 стакана молока; 1 чайная ложка сахара; 1/2 стакана измельченных орехов; 1/2 чайной ложки пищевой соды; яичный белок; 10 ст. ложек растопленного сливочного масла; муки столько, сколько возьмет тесто; соль по вкусу.

Смешать молоко, сахар, соль, соду, масло, досыпать столько муки, чтобы получилось мягкое тесто. Сделать шарики величиной с орех, обмакнуть в яичный белок, обвалять в измельченных орехах, уложить на противень, смазанный маслом, и запечь в духовке.

Пирог с медом и орехами

1 стакан меда, 1/2 стакана любых измельченных орехов, 1/2 стакана воды, 1 ст. ложка растительного масла, 5 штук чернослива без косточек, 1 ст. ложка изюма без косточек, 1 чайная ложка какао, 1/2 чайной ложки пищевой соды, 4-5 гвоздик, мука на глаз, соль по вкусу.

Мед смешать с водой и подсолнечным маслом, добавить измельченные орехи, разрезанный на несколько частей предварительно распаренный чернослив и изюм, перемешать. Добавить гвоздику, соль, муку, соду. Муки нужно сыпать столько, чтобы получилось мягкое тесто. Выложить его в форму, смазанную медом, и выпекать в предварительно разогретой духовке на среднем огне примерно 1 час.

Последние новости