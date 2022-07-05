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Медведев предупредил, что Япония останется без нефти и газа из России

Фото www.kremlin.ru

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление японского правительства, касающееся цен на углеводороды из РФ. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее глава правительства Японии Фумио Кисида сделал заявление, в котором отметил, что в стране приняли решение об ограничении стоимости российской нефти. Премьер-министр Японии уточнил, что в скором времени будет установлен потолок стоимости на российскую нефть.

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В ответ на это Дмитрий Медведев предупредил Японию об отсутствии в стране нефти и газа из РФ, а также об исключении ее из участия в проекте «Сахалин-2».

«В переводе с японского на русский это означает: нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в $300-400. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», — написал замглавы Совета безопасности России в Telegram.

Ранее стало известно, что лидеры стран G7 26-28 июня согласовали намерение снизить зависимость от энергоносителей из РФ и начали обсуждение об ограничении цен на газ и нефть из России.

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