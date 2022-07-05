Медведев предупредил, что Япония останется без нефти и газа из России

В ответ на это Дмитрий Медведев предупредил Японию об отсутствии в стране нефти и газа из РФ, а также об исключении ее из участия в проекте «Сахалин-2».

«В переводе с японского на русский это означает: нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в $300-400. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2», — написал замглавы Совета безопасности России в Telegram.

Ранее стало известно, что лидеры стран G7 26-28 июня согласовали намерение снизить зависимость от энергоносителей из РФ и начали обсуждение об ограничении цен на газ и нефть из России.