Мексика утвердила новое торговое соглашение с США и Канадой

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Мексика первой из трех стран ратифицировала новое торговое соглашение с Соединенными Штатами Америки и Канадой. В ходе голосования в Палате сенаторов в среду, 19 июня, 114 человек одобрили договор, получивший название USMCA.

Четыре сенатора проголосовали против.Новый договор во многом идентичен Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которое он призван заменить.

Однако USMCA устанавливает новые правила для автомобильного сектора. Эта мера нацелена на увеличение зарплат мексиканских рабочих.Договор придаст уверенность инвесторам и стимулирует появление новых рабочих мест в стране, написала мексиканский министр экономики Грасьела Маркес Колин в своем микроблоге Twitter.

Мексика «посылает миру отчетливое сообщение» благодаря ратификации документа, заявила сенатор Джина Крус от мексиканского штата Нижняя Калифорния. «Торговые войны не работают», − подчеркнула она.

Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады о свободной торговле было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года. Президент США Дональд Трамп считал NAFTA, действующее с 1994 года, невыгодным для страны.