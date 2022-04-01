Мемориал в Панеряй осквернен символами российской агрессии в Украине

Начато уголовное расследование о нарушении общественного порядка.

Панеряй — место крупнейших убийств, организованных и осуществленных нацистами в Литве.

Символ – буква Z – появился в последнее время, когда началось военное вторжение России в Украину.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните называет осквернение Панеряйского мемориала жертвам Холокоста в Вильнюсе явной провокацией.

«Это явная провокация, направленная на обострение противостояния в обществе Литвы. В одном из самых трагических мест в истории Литвы, где нацисты и другие преступники убили тысячи невинных людей, провокаторы намарали еще один символ ненависти», — отметила премьер в опубликованном в пятницу заявлении.

Полиция сообщила, что в четверг вечером получила сообщение об оскверненных памятников в Панеряй — на памятниках были написаны латинские буквы. Начато досудебное расследование по факту нарушения общественного порядка.

По словам премьер-министра Шимоните, написанное стерто, полиция найдет виновных, и «эти провокации не оставят никакого следа ни на камне, ни в понимании литовского общества о преступлениях против человечности прошлых и нынешних режимов».

Министерство обороны России в начале марта пояснило, что нарисованный на военной технике символ Z означает «За победу», а символ V – «Сила в правде») и «Задача будет выполнена».

Оккупировавшие Литву немцы в 1941 году выбрали местом массового уничтожения недостроенную топливную базу в лесу рядом с железнодорожной станцией Панеряй. Массовые расстрелы евреев начались в середине июля 1941 года.

Подсчитано, что в 1941–1944 годах в Панеряй было убито более 100 тыс. человек, количество погибших здесь евреев может достигать около 70 тысяч. Прочие жертвы — военные местных литовских военных подразделений, цыгане, участники польского движения сопротивления, коммунисты, советские военнопленные.

Nuotrauka BNS/ Greta Skaraitienė

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