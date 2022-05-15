Меньше новых авто  

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В январе-апреле этого года в Литве было зарегистрировано 9,9 тыс. новых легковых автомобилей – на 21,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Только в апреле регистрация новых авто сократилась на 34,7% до 2,6 тыс. единиц, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные госпредприя Regitra.

Как отмечается в сообщении, основная причина спада – сокращение производства большинства моделей автомобилей по причине нехватки микросхем, проводов и прочих деталей и сильно ограниченной возможности удовлетворить бывший высоким реэспортный спрос.

В апреле регистрация автомобилей в личное пользование сократилась на 34,7% до 2,4 тыс., а легковых коммерческих автомобилей – на 35,1% до 261. В апреле на рынке новых авто доминировала Toyota (565 единиц), далее следовали Volkswagen (360) и Kia (195). В минувшем месяце были зарегистрированы 95 электромобилей, что на 10,5% больше, чем год назад.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ