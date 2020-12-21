В Литве меняется расписание поездов

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В связи с ужесточением в стране карантина и введения ограничений на передвижение между самоуправлениями, временно приостанавливаются рейсы 32 поездок, изменен график курсирования еще 5 поездов.

Маршруты остаются, но оптимизируется количество рейсов. Изменения ожидаются на маршрутах Вильнюс-Кена, Вильнюс-Тракай, Вильнюс-Каунас, Каунас-Мариямполе, Каунас-Кибартай, Вильнюс-Клайпеда, Радвилишкис-Клайпеда, Клайпеда-Шилуте.

Как сообщил глава «LTG Link» Линас Баужис в последние дни наблюдается почти 70-проц. спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, 13 декабря правительство продлило карантин до 31 января, ужесточены карантинные меры: ограничено передвижение из одного муниципалитета в другой.