Меняется глава Института по равным правам полов ЕС в Вильнюсе

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

С понедельника к обязанностям директора находящегося в Вильнюсе Европейского института по равенству полов (EIGE) приступила представительница Голландии Карлин Шеел. Она сменила Вирджинию Лангбакк, руководившую институтом десять лет.

Новый руководитель хочет утвердить институт как центр знаний Евросоюза о равенстве полов и углублять сотрудничество с другими организациями.

«Пол это не побочный эффект – это всегда важно. Начиная с экономики и заканчивая климатическими изменениями, EIGE следует доказать, кто и как на кого влияет, и что могут сделать политики», – отметила К. Шеел в пресс-релизе.

В последнее время К. Шеел в голландском правительстве отвечала за равенство полов и права сексуальных меньшинств.