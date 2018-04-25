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Меняется глава Института по равным правам полов ЕС в Вильнюсе

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Меняется глава Института по равным правам полов ЕС в Вильнюсе

  • Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

С понедельника к обязанностям директора находящегося в Вильнюсе Европейского института по равенству полов (EIGE) приступила представительница Голландии Карлин Шеел. Она сменила Вирджинию Лангбакк, руководившую институтом десять лет.  

Новый руководитель хочет утвердить институт как центр знаний Евросоюза о равенстве полов и углублять сотрудничество с другими организациями.  

«Пол это не побочный эффект – это всегда важно. Начиная с экономики и заканчивая климатическими изменениями, EIGE следует доказать, кто и как на кого влияет, и что могут сделать политики», – отметила К. Шеел в пресс-релизе.

В последнее время К. Шеел в голландском правительстве отвечала за равенство полов и права сексуальных меньшинств. 

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Институт действует в Литве 10 лет. Его миссией является поощрение равенства мужчин и женщин в ЕС.  

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