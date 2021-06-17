Меняется командующий Силами интеграции НАТО в Литве

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, подразделение интеграции НАТО позволяет должным образом готовиться и обеспечивать готовность к тому, чтоб при необходимости в Литву оперативно передислоцировались силы быстрого реагирования НАТО.

«Подразделение под командованием Я. С. Ларсена выполнило прекрасную работу, поэтому у нас есть усовершенствованное взаимодействие с высшими командными штабами НАТО, мы прекрасно готовы к принятию в стране военных союзников», – отметил он.

Становящийся новым главой подразделения в Вильнюсе П. Нильсен в прошлом служил в Боснии и Герцеговине, а также в Афганистане, в последнее время в Дании занимал должность заместителя командующего бригадой.

Интеграционное подразделение НАТО в Литве действует как посредник во взаимодействии между национальными силами и дислоцированными в регионе союзническими силами. Оно вносит вклад в общие учения и поддерживает связь с операционными штабами НАТО.

Подразделение создано с учетом решения НАТО в ответ на угрозу, возникшую после внезапной аннексии Крыма.

По сообщению Минобороны Литвы, за шесть лет командования Я. С. Ларсен сплотил персонал, представляющий 14 государств НАТО, а подразделение ценят во всем Альянсе за обязательство по обеспечения долгосрочного мира в Балтийском регионе, за способность поддержать дислокацию сил НАТО и союзников во время кризиса или конфликта.

«Каждый год силы НАТО участвуют в учениях вместе с литовской армией – военных союзников здесь всегда ждут, поскольку Литва — прекрасная хозяйка. В Литве у союзников есть прекрасные возможности не только для тренировок, но и для углубления своих знаний об этой красивой стране и для встречи с прекрасными людьми», – отметил датский офицер.

«Я живу в Литве с августа 2015 года и должен признать, что очарован страной. Прежде всего, с моего прибытия Литва утроила оборонное финансирование – это пример для подражания для членов НАТО», – сказал Я. С. Ларсен.