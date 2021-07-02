Меняется налог на недвижимость и землю

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Вильнюсский горсовет утвердил новый порядок подсчета налога на недвижимость и землю в столице – базовый тариф останется прежним, но одним владельцам придется платить больше, а других освободят от уплаты налога, сообщает BNS. Поправки вступят в силу с 2022 года.

Базовый налог в Вильнюсе остается 1% от стоимости недвижимости, но максимальный – до 3% – коснется компаний, чьи постройки не отвечают требованиям проекта, а также лиц, на зданиях которых будет размещена несогласованная реклама. До 2% увеличится налог для компаний, которые не приспособят здания для инвалидов, а также владельцев зданий, из которых доносится уровень шума выше допустимого. Налог на недвижимость не надо платить владельцам музеев, а также зданий, которые используются для социальной и образовательной деятельности. От уплаты налога будут освобождены владельцы зданий, которые предназначены для временного проживания жителей в случае введения военного положения или режима ЧС, если они в течение года были использованы в этих целях.