Меняется порядок выписки лекарств

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

С 1 июля меняется порядок выписки бумажных рецептов при назначении успокоительных или снотворных лекарств. Будет использоваться бланк специальной формы, подделать такой рецепт будет гораздо сложнее. Цель Минздрава – более рациональное использование бензодиазепинов (в Литве это серьезная проблема) и пресечение подделки рецептов. Оказывается, в литовских аптеках нередко обнаруживают фальшивые рецепты.

По статистике 1 из 4 жителей Литвы хотя бы раз в жизни употреблял успокоительное или снотворное. Согласно исследованию, средняя продолжительность употребления бензодиазепинов составляет 86 месяцев, почти половина участников опроса указала, что употребляют их каждый день. В Литве бензодиазепины употребляют 4% жителей, ежемесячно продают 200 000 упаковок бензодиазепинов, их в Литве употребляют в 2–3 раза чаще, чем в среднем в странах Северной Европы. В Литве сложилась обычная практика — симптомы беспокойства и депрессии подавляют бензодиазепинами, вместо того, чтобы действенно решать проблему на начальном этапе.