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TOP,Новости,Общество,Транспорт

Меняется расписание движения поездов

Фото LG

С 8 декабря, с воскресенья, АО «Lietuvos geležinkeliai» изменяет расписание движения пассажирских поездов.

«При составлении наших годовых графиков мы тщательно анализируем привычки путешественников и учитываем их мнение. Результаты последних лет показывают, что мы на правильном пути, потому что поезда становятся все более популярными в Литве.. Мы стремимся сделать поезд, экологичным и безопасным способом передвижения », — говорит Линас Баузис, генеральный директор АО «Lietuvos geležinkeliai» .

С 8 декабря по одному из самых популярных маршрутов Вильнюс-Клайпеда поезда будут отправляться двенадцать раз в день — 6 рейсов. Половина рейсов — экспрессы.

Кроме того,значительные изменения ожидают пассажиров направляющихся в Вильнюсский аэропорт, даже в час пик поездка от железнодорожного вокзала в аэропорт занимает всего 7 минут. Для пассажиров LG предусмотрено 25 рейсов в день, в обе стороны. Расписание поездов по этому маршруту максимально согласовано с расписанием авиарейсов аэропорта.Таким образом, поезда в это время будут отправляться каждые 35 минут, что позволит легко добраться до аэропорта и обратно.

Хорошие новости ждут пассажиров, введенного в прошлом году и отвечающего их ожиданиям, маршрута Вильнюс-Яшюнай, вводится еще 2 рейса. Обновленный график хорошо подходит для людей, работающих в Вильнюсе с 7:00 до 20:00. Путешественники будут избегать постоянных дорожных заторов, особенно на перекрестке Лепкалнис.

На маршруте Клайпеда-Шилуте, возобновленном в прошлом году, вводятся дополнительные остановки. Жители Гружейкяя и Дитувы теперь смогут воспользоваться удобным транспортным сообщением. Поезда по этому маршруту будут ходить туда и обратно 8 раз в день.

С декабря жители Рокишкиса и Купишкиса смогут каждый день посещать Паневежис и Шяуляй. Удобное расписание поездов, адаптированное к потребностям пассажиров предусмотрено для жителей и гостей Варены, Игналины, Казлу Руда и других регионов Литвы.

Путешествие на поезде не только безопасно и экологично, но и экономично. Существуют различные дополнительные скидки на билеты: например, студентам — 50%, школьникам — 30%, а постоянные клиенты покупают ежемесячные билеты с 55%. скидкой.

Информация ЛК

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