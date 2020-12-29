Мэр Друскининкай назвал абсурдом замороженные счета санатория Belorus

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас назвал абсурдом замороженные из-за санкций Евросоюза счета санатория Belorus.

По словам мэра, из-за такого решения могут пострадать сотни работающих в санатории литовцев, они пока не получили помощи от центральных властей.

«Это абсурд, это плачевная ситуация, что рядовые работники страдают из-за каких-то международных политических дел. Санаторий не только не может работать, не может платить зарплаты работникам, не может оплатить счета за отопление, воду и другие услуги. Причем здесь санаторий? Я бы понял, если бы какие-нибудь белорусские олигархи занимались бизнесом здесь или другие вещи … здесь отдыхают люди, а 90% из них — это были дети. Такие меры предпринимать — это что-то несовместимое со здравым смыслом», — сказал во вторник BNS Р. Малинаускас.

«Нужно еще и умом обладать, чтобы применять на европейском уровне и оценивать ситуацию. За 20 лет моей работы не приходилось слышать, чтобы сюда какой-нибудь политический деятель приезжал на отдых», — добавил он.

Всего в санатории 393 работника, около 350 из них граждане Литвы.

Р. Малинаускас также отметил, что большинство работников санатория проживают в Друскининкай и остаться без зарплаты перед Новым годом для них — это болезненная потеря. Мэр утверждает, что санатория до сих пор не получила помощи работникам от центральной власти.

«Я говорил с руководителем санатория, он сказал, что обращался ко всем, к кому только возможно — в Министерство иностранных дел, и в другие ведомства, пока не получил ответов. Я говорил с ним два часа назад», — сообщил Р. Малинаускас.

Банк Swedbank заморозил счета санатории в текущем месяце из-за введенных ЕС санкций в отношении Главного хозяйственного управления президентской администрации Беларуси. Санаторий является госпредприятием, а Главное хозяйственное управление — его совладельцем.

Министерство иностранных дел Литвы утверждает, что в настоящий момент выясняет, какая помощь может быть оказана работающим в санатории литовцам.

«Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказались несколько сотен работающих на этом белорусском предприятии граждан Литвы. В настоящее время мы выясняем, есть ли возможности помочь литовским гражданам, которые пострадали, работая на режим президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако на фоне непрекращающихся протестов и незаконного их подавления риски для предприятий, работающих напрямую с режимом, возрастают», — заявила BNS пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Витауте Шмайжите.