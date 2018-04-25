Мэр Шяуляй просит обеспечить контроль за изоляцией работающих водителями иностранцев

«Вопросы к предприятиям относительно уточнения данных о работающих на них водителях с зарубежным гражданством отклоняются как не являющиеся юридически обязательными», — пишет мэр.

Он просит обязать работодателей иностранцев отвечать на запросы контролирующих самоизоляцию учреждений относительно места пребывания их работников, их контактных данных.

По словам А. Висоцкаса, предприятия также должны под расписку информировать иностранцев о действующих в Литве правилах изоляции и требовать указывать при заполнени анкеты номер телефона, по которому они будут доступны в период самоизоляции в Литве.

Согласно действующему порядку, для прибывающих в Литву иностранцев обязательна десятидневная самоизоляция со дня прибытия, если не делается лабораторный анализ на предмет установления COVID-19 или пока не будет получен отрицательный ответ на тест.

Они также обязаны заполнить электронную анкету НЦОЗ по возвращении из любого зарубежного государства, независимо от того, включено ли оно в список пораженных COVID-19 стран.