Мэр Венеции хочет занести город в «черный список» ЮНЕСКО

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Мэр Венеции Луиджи Бруньяро обратится в ЮНЕСКО, чтобы внести Венецию в список исторического наследия, находящегося под угрозой. Об этом он заявил Радио 24, передает The Guardian.

Раздражения жителей города нарастало с тех пор, как в начале июня огромное судно врезалось в туристическую лодку на канале Джудекки, ранив четырех человек.

«Мы напишем в ЮНЕСКО, чтобы попросить включить город в «черный список». Венеция в опасности, и мы чувствуем себя в опасности», — сказал мэр на Радио 24.

Бруньяро потерял надежду на правительство, когда министр транспорта Данило Тонинелли отверг план, согласованный с предыдущими властями Италии, который закрыл бы канал для круизных судов.

Напомним, ранее сообщалось, что посещение Венеции станет платным.

korrespondent.net