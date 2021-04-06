Мэр Вильнюса призывает разрешить вакцинацию более широких групп людей

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

После проходившей в минувшие пасхальные выходные вакцинации мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призывает разрешить расширить вакцинацию групп населения.

«Главный вызов сейчас — ликвидировать эту диспропорцию, очень странную, когда часть людей из приоритетных групп не хочет прививаться и им приходится звонить по несколько раз и убеждать (…) а есть часть людей, начиная с полицейских или многих других, работающих на разных работах, которе хотят привиться, но им не разрешают», — сказал Р. Шимашюс во вторник радио LRT.

По его словам, сейчас самоуправление должно выделить хотя по неделе на каждую приоритетную группу и только потом переходить к менее важным приоритетам. И все же мэр утверждает, что в выходные в Вильнюсе могли привиться все, кто хотел, из входящих в нынешнюю приоритетную группу, поэтому стоило бы двигаться вперед и прививать других желающих, например, сотрудников полиции.

На его взгляд, прежде всего следует создать возможность привиться тем, кто этого хочет, а потом можно было бы вернуться к вакцинации приоритетных групп, например, людей преклонного возраста, которые до сих пор не привиты.

По данным Р. Шимашюса, за длинные пасхальные выходные в Вильнюсе было привито почти 9,7 тыс. человек. Мэр говорит, что опыт выходных показал готовность Вильнюса к массовой вакцинации.

Он выразил надежду, что правительство примет соответствующие решения еще на этой неделе.