Мэр Вильнюса просит у Беларуси прямой доступ к данным мониторинга среды с БелАЭС

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что попросил посла Беларуси предоставить возможность получать напрямую с Белорусской АЭС (БелАЭС) данные мониторинга окружающей среды.

По словам Р. Шимашюса, на встрече в четверг с новым послом Беларуси Валерием Борановским он еще раз напомнил, что Литва недовольна строительством атомной станции и обеспокоена ее безопасностью, а также попросил предоставить прямой доступ к данным.

«Посол пытался рассказывать, что все с ней хорошо. Я четко информировал, что нам естественным образом не хватает доверия, действительно ли там все хорошо. Я информировал посла, что если уж они готовятся ввести эту атомную станцию в эксплуатацию, с чем мы совершенно не согласны, то мы бы хотели видеть природоохранные данные онлайн, постоянно, на месте, а не через какую-то систему информирования», – сказал BNS мэр.

«Естественно, что доверия пока нет и повысить его может только полное раскрытие информации», – сказал он.

По словам Р. Шимашюса, отвечая на призыв посла поддерживать дружественные отношения, он подчеркнул вопрос самостоятельности Беларуси.

«Я ответил, что мы хотим поддерживать соседские отношения и что очень бы хотелось, чтобы Беларусь была самостоятельной страной, а не сателлитом России», – сказал мэр Вильнюса.

Примерно двадцать лет назад был подписан договор о сотрудничестве между столицами Литвы и Беларуси Вильнюсом и Минском, однако, по словам Р. Шимашюса, сейчас никакого сотрудничества нет.

«По правде говоря, поскольку я объявлен в России персоной нон грата, я не уверен, что могу просто приехать в Беларусь. Ясности нет, посол в этой связи не смог ничего прокомментировать. Я также сказал послу, что сотрудничество подчас осложнено очень разным отношением к ценностям, правам человека и демократии», – сказал он.

Литва утверждает, что строительство БелАЭС в 50 км от Вильнюса идет с нарушениями требований безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь эти претензии отклоняет.