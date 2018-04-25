Мэрия Берлина вводит новый вид штрафа

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Сразу после отмены летом этого года чрезвычайного положения между первой и второй волнами пандемии коронавируса городской Сенат Берлина принял решение, обязывающее владельцев гостинично-ресторанного бизнеса записывать данные о гостях: имя, номер телефона, адрес или email, а также время присутствия своих гостей, независимо от того, находятся они в зале или на открытом воздухе.

Как передает АЗЕРТАДЖ, такое решение было принято с целью более эффективного и быстрого выявления круга лиц, оказавшихся в одном заведении с носителем вируса COVID-19. Однако многие рестораторы тогда отнеслись к этому обязательству легкомысленно.

И вот городские законодатели решили установить немалые штрафы за несоблюдение этого правила.

Гости, которые несерьёзно относятся к требованиям к документации и предоставляют неверную или неполную информацию, рискуют получить штраф в размере от 50 до 500 евро. А рестораторам, не удосуживающимся записывать имена и номера телефонов своих гостей, придется выложить 5000 евро.

Правозащитники обжаловали это решение в суде, ссылаясь на защиту личных данных, однако иск тогда был проигран.