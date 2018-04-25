Мэрия информирует о декларировании места жительства иностранцев в период карантина

Фото BFL/ Шарунаса Мажейки

Иностранные лица, проживающие в Вильнюсе или недавно прибывшие сюда для проживания, в период карантина местожительство в Литве смогут декларировать только при подаче в Миграционный департамент документов на получение разрешения на проживание в Литве.

Иностранных лиц, у которых уже есть разрешение на проживание в Литве, желающих изменить декларацию места жительства или подать ее заново, призываем подождать до окончания карантина.

Что в период карантина делать иностранному лицу, желающему декларировать место жительства в Вильнюсе?

Если место жительства в Вильнюсе декларируется в первый раз

Декларация места жительства подается в Миграционный департамент при получении выданного разрешения на проживание в Литве.

В период карантина (16–30 марта) Миграционный департамент принимает только клиентов, которые заблаговременно зарегистрировались на сайте www.migracija.lt. Забронировать время визита можно здесь.

Если в определенном миграционном подразделении нет возможности заблаговременно забронировать визит, клиентам надлежит зарегистрироваться в другое ближайшее миграционное подразделение. Забрать уже готовые документы можно, заблаговременно забронировав визит, а при отсутствии возможности забронировать визит – только после звонка представителей Миграционного департамента и после согласования времени получения документа.

При наличии каких-либо признаков болезни, таких как высокая температура, кашель, затрудненное дыхание и др., настоятельно просим миграционное подразделение не посещать. Обращаем внимание, что в целях всеобщей безопасности служащие Миграционного департамента, заметив упомянутые симптомы болезни, могут отказаться обслуживать клиента и предложить перенести визит на другое время.

Служащие Миграционного департамента позаботятся о поддержании помещений в надлежащем гигиеническом состоянии, о проветривании помещений, дезинфекции поверхностей. Как клиенты, так и служащие обеспечены дезинфицирующими средствами защиты.

Если лицо желает сменить свое декларированное место жительства в Литве или декларировать его заново в связи с истечением срока декларации (для лиц, имеющих разрешение на проживание в Литве)

Декларирование места жительства откладывается до окончания карантина. В связи со сложившейся ситуацией будет принято во внимание отсутствие у лица возможности декларировать место жительства, поэтому это не будет расценено как проступок.

Информация Вильнюсского саиоуправления