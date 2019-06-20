Мэрия оштрафована

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Мэрию Вильнюса оштрафовали за нарушение закона о конкуренции, сообщает пресс-служба Совета по конкуренции.

«Муниципалитет Вильнюса, приняв решение о передаче права на управление и использование бассейна, построенного в Фабийонишкес, общественной организации «Здоровый город», создал для нее преимущество перед другими структурами, а также создал разные конкурентные условия на рынке», — говорится в сообщении ведомства.

Совет по конкуренции установил, что в мае 2018 года самоуправление утвердило услуги, предоставляемые бассейном, а 4 июля передало управление и использование организации «Здоровый город». Это было сделано без проведения какого-либо тендера по выбору управляющего бассейном. Такое решение, как считает ведомство, может быть дискриминацией в отношении других операторов.

Проверка была начата в связи с тем, что организация «Здоровый город» занимается, помимо прочего, и коммерческой деятельностью, предлагая жителям платные услуги бассейна и спортивного клуба, которые должны предоставляться без нарушения требований с точки зрения конкуренции. По законодательству, муниципалитеты должны создавать равные конкурентные условия для всех компаний.

На муниципалитет наложен штраф в размере 31,5 тыс. евро. Также самоуправлению дали шесть месяцев, чтобы ликвидировать нарушение и выбрать на конкурсной основе поставщика услуг. Вильнюсская мэрия может обжаловать это решение в течение 20 дней.

Бассейн в Фабийонишкес был открыт перед Новым годом, а уже в январе 2019-го жители столицы могли воспользоваться услугами. Строительство объекта было начато в 2017 году и обошлось вильнюсским властям в 3,1 млн евро.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt