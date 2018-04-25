Мэрия призывает сочетать прогулки на природе со сбором мусора

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Вильнюсcкое городское самоуправление призывает сочетать прогулки на природе со сбором мусора, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии.

Карантин и субботники несовместимы, однако никто не запрещает сочетать прогулки на природе со сбором мусора. Особенно это актуально сейчас, когда многие стараются гулять подальше от людных мест, в уединенных природных уголках, куда редко добираются во время разных акций по уборке мусора.

Вильнюсский муниципалитет предлагает жителям во время прогулок останавливаться и собирать мусор. Для этого достаточно лишь взять с собой мешок для мусора и перчатки. Благодаря этому удаленные парки и леса станут чище. Специалисты отдела по уборке территорий Вильнюсского муниципалитета готовы организовать вывоз мешков с мусором, которые жители должны оставлять в условленном месте рядом с дорогой.

Перед тем как вы решитесь помочь природе, договоритесь с работниками муниципалитета о том, в каком месте оставите мешки.

Это можно сделать по эл. почте rasa.razanskiene@vilnius.lt или по номеру 8 5 211 2135. Если во время прогулки вы заметили большое количество мусора, нелегальные свалки, просим сообщать об этом муниципалитету. Надо прислать фото и указать адрес в мобильном приложении Tvarkau Vilnių.

Информация «ЛК», vilnius.lt